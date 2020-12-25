В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения.

На столичной Оболони утром прогремел взрыв возле ресторана

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, около 4 часов утра правоохранителям поступила информация о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв.

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«Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв», - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.

По факту взрыва открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Правоохранители разыскивают человека, который причастен к уголовному правонарушению.

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Автор: УНИАН