На столичной Оболони утром прогремел взрыв возле ресторана
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, около 4 часов утра правоохранителям поступила информация о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв.
Читайте такжеПод Киевом пьяный мужчина поссорился с женой и повредил десяток авто (видео)
«Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержимым и ушел, а потом произошел взрыв», - говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад заведения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение взорвавшегося предмета.
По факту взрыва открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до десяти лет. Правоохранители разыскивают человека, который причастен к уголовному правонарушению.
Другие новости на тему
- На Житомирщине 28-летний мужчина погиб от взрыва гранаты
- Перед Новым годом в Одесской области накрыли подпольный цех по производству суррогатного алкоголя
- Один из обвиняемых в убийстве сына депутата Киевского облсовета Соболева частично признал свою вину
- В киевском троллейбусе вечером произошла массовая драка, в ход пошли кулаки и нож: инцидент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram