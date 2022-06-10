На захваченной территории Украины идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян, отметил советник главы Мариуполя.

В Донецке возле офиса главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина прогремел взрыв.

Подробностей взрыва в городе пока нет, написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

"...В Донецке прогремел взрыв возле офиса главы оккупационной администрации Донецкой области Пушилина. Подробностей пока нет, но... Три дня идет замена руководства оккупантов из местных коллаборантов на россиян. И тут взрыв у офиса Пушилина. Совпадение? Не думаю. Стоит вспомнить, как закончили все эти паши губаревы, захарченки и гиви с моторолами (лидеры боевиков, были уничтожены - Ред.)", - отметил он.

Андрющенко посоветовал коллаборантам сдаваться, чтобы остаться живыми.

"...Так, коллаборанты, сдавайтесь, пока не поздно. Хотя бы останетесь живыми...",- подчеркнул советник главы города.

Напомним, РФ в 2014 году вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в конце ноября 2018 года.

Рано утром 24 февраля этого года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. 1 июня СМИ писали, что Пушилин ранен под городом Лиман Донецкой области. Позже сам лидер боевиков утверждал, что не был ранен.

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