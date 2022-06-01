Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин получил ранение под городом Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним - старые консервы", - говорится в публикации.