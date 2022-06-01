Денис Пушилин / фото скрин

Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин получил ранение под городом Лиман Донецкой области.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которые сейчас публикуются с ним - старые консервы", - говорится в публикации.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Пушилин 9 мая цинично заявлял, что Мариуполь надо сделать курортным городом.

Ранее боевики "ДНР" грозились казнить пленных защитников Мариуполя, эвакуированных из "Азовстали". 

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