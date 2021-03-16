С самого утра на месте взрыва работали следователи, кинологи, взрывотехники и криминалисты.

Разбитые кровли и машины, выбитые стекла и остатки человеческого тела на огородах, так в столичном пригороде Боярке в четыре утра прогремел мощный взрыв. Люди до сих пор не могут оправиться от стресса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дом 90-летней Марии Терлицкой пострадал больше всего. Взрыв произошел прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. В четыре утра, когда произошел взрыв вся семья как раз спала. К счастью никто не пострадал, но испугались сильно.

В доме местного жителя Владимира не уцелело ни одно окно. Взрывной волной разрушило забор и раздробило авто сына. Рассказывает, звук был такой силы, как будто в дом попал снаряд.

«Я думал, что ракета прилетела. Тряпок нет, но валяются кусочки мяса. Полно, у меня с огорода уже забрали», - говорит Владимир Байда.

Во дворе его дома до сих пор лежат куски плоти. Местные говорят, их разбросало по меньшей мере на 300 метров. Они предполагают, что это останки человека.

"И у нас были остатки, а мы на параллельной улице живем", - говорит местная жительница.

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С самого утра на месте взрыва работали следователи, кинологи, взрывотехники и криминалисты. Что разорвалось, пока правоохранители не комментируют, но подтверждают гибель человека. Скорее всего именно его останки разбросало по улице. Кто этот человек и что взорвалось - выясняет следствие. Местные уверены, что это был боеприпас.

"Был сильный запах пороха и радиус поражения очень большой", - добавляют местные.

Взрывом разорвало провода и повредило трансформаторную будку, поэтому полдня несколько десятков домов были без света и интернета.

На месте трагедии побывали местные чиновники. Обещали помочь восстановить дом Марии. А местные жители уже начали разбирать обломки и чинить здания самостоятельно.

Взрыв в Боярке: что известно

В Боярке под Киевом около 4 утра прогремел мощный взрыв.

В результате взрыва был поврежден трансформатор, линии электропередач, четыре автомобиля, окна и заборы пяти ближайших домов. На месте образовалась воронка.

По факту начато уголовное производство по статье УК об умышленном убийстве.

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Автор: Денис Прядко