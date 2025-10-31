В результате этого взрыва пострадали пятеро работников отделения почты и специалисты таможенной службы.

Задержан мужчина, которого подозревают в причастности к взрыву в сортировочном центре "Укрпочты" в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает полиция столицы.

Отмечается, что 30 октября в сортировочном центре "Укрпочты" во время осмотра посылки произошел взрыв, пострадали пятеро работников отделения почты и специалисты таможенной службы.

В сообщении сказано, что при осмотре места происшествия были обнаружены остатки снаряда.

"Оперативники установили отправителя посылки - 40-летнего жителя г. Тернополь. Правоохранители совместно с таможенниками обнаружили в сортировочном центре еще одну взрывоопасную посылку с выхолощенными боеприпасами", - отмечают в полиции.

Подозреваемый задержан в Тернополе, а во время обыска в его квартире был изъят еще десяток боеприпасов.

"Предварительно установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил через почтовые отправления", - отмечают в полиции

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2025 года Государственная компания "Укрпочта" выставила на продажу лимитированную серию револьверов и пистолетов, использовавшихся работниками почты в середине ХХ века для охраны.

Пресс-служба почтового оператора отмечала, что в продаже лимитированная серия демилитаризованных и обозначенных как макеты образцов револьверов системы Нагана 1929 -1945 гг. и пистолетов ТТ 1936-1954 гг. выпуска. Количество ограничено - всего по 50 экземпляров.

