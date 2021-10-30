На проспекте произошла утечка и образовался провал проезжей части.

Вечером, 29 октября, на проспекте Алишера Навои в Киеве произошел провал асфальтного покрытия автомобильной дороги.

Масштабы аварии показали в сети.

На отснятые очевидцами кадры попала большая яма диаметром в минимум несколько метров, которую образовал провал.

Из-за аварии патрульные перекрывали движение от бульвара Перова в направлении улицы Радужной.

По предварительной оценке, аварийным службам понадобится 1 сутки, чтобы ликвидировать повреждение колодца на проспекте Алишера Навои, где 29 октября произошла утечка и образовался провал проезжей части. Об этом сообщает ПАО "АК "Киевводоканал".

Аварийно-восстановительные бригады обследовали место аварии.

Водоснабжение потребителей не прекращалось.

Как писал УНИАН, 29 октября в Киеве произошел огромный прорыв теплотрассы на улице Скляренко в Оболонском районе. Примечательно, что там недавно было обновлено дорожное покрытие.

На время проведения работ приостановили теплоснабжение в двух жилых домах. Представители КП отметили, что 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

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Автор: Виолетта Орлова