В Одесской области задержали мужчину, который бросил гранату в знакомых и сбежал (фото)

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одесской области задержан мужчина, который 6 августа бросил гранату в своих знакомых, приехавших из Винницкой области, что привело к их ранению.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержан 45-летний житель Балтского района, подозреваемый в покушении на умышленное убийство троих человек в селе Песчаная.

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После того, как граната РГД-5 взорвалась, мужчина с места происшествия скрылся. Его разыскали через несколько часов после ЧП в лесополосе, за чертой указанного села.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, и находится в суде, где ему избирают меру пресечения. Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

По его словам, конфликт произошел ночью с одним из гостей, который его избил за сделанное замечание. Подозреваемый утверждает, что после избиения взял в сарае гранату и бросил в обидчика. Когда боеприпас взорвался, он якобы испугался и поэтому убежал.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 августа в селе Песчаная Балтского района Одесской области в результате взрыва гранаты в доме местной жительницы получили ранения три человека. Это жители Винницкой области, которые приехали в гости к знакомым в указанное село. Сообщалось, что в сторону гостей гранату бросил сожитель хозяйки дома. В результате множественные рваные раны получили двое мужчин – 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые доставлены в больницу.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п. 1 и п. 5 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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