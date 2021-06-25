Мужчина получил травмы различной степени тяжести.

Пассажира, который в метрополитене Киева упал на колею станции метро "Майдан Независимости", вытащили из-под вагона и госпитализировали.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, спасатели и врачи.

"Совместными усилиями правоохранителей и спасателей пассажира удалось вытащить из-под вагона метро, после чего его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в управлении полиции метрополитена. Правоохранители устанавливают обстоятельства, по результатам чего будет дана правовая оценка инциденту.

В Киеве мужчина упал на колею в метро: подробности

Читайте такжеВ Запорожье хулиганы забросали камнями электровоз - машинист частично потерял зрение25 июня около 09:00 в метро было приостановлено движение поездов на синей ветке из-за падения пассажира на рельсы.

Позже временно движение поездов организовали между станциями "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра".

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Автор: Виталий Саенко