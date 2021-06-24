В Киевском метрополитене предупреждают о недоступности оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями.
Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает на своей странице в Facebook.
"Сейчас оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в посте.
Пассажиров просят пользоваться электронными билетами или приобрести разовые qr-билеты в автоматах по продаже.
О возобновлении работы в обычном режиме обещают сообщить сразу.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Пыльная буря в Киеве: названы районы с наибольшим уровнем загрязнения
- Одесситка курила в троллейбусе и обматерила патрульных: из салона ее вытащили силой (видео)
- Мэр города на Тернопольщине сделал себе визитки из вяленого мяса (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram