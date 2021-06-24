Специалисты устраняют причины технического сбоя.

В Киевском метрополитене предупреждают о недоступности оплаты проезда банковскими картами и мобильными приложениями.

Об этом коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает на своей странице в Facebook.

"Сейчас оплата проезда банковской картой и мобильными приложениями Apple Pay и Google Pay в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя", - говорится в посте.

Пассажиров просят пользоваться электронными билетами или приобрести разовые qr-билеты в автоматах по продаже.

О возобновлении работы в обычном режиме обещают сообщить сразу.

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Автор: Татьяна Поляковская