В Голосеевском районе Киева девочка выпала с балкона многоэтажки.
Читайте такжеВ Харькове зоомагазин залило кипятком: многие животные погиблиОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.
В 16:00 в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича.
На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.
По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Несовершеннолетняя погибла на месте.
Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.
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