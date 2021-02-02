Несовершеннолетняя погибла на месте.

В Голосеевском районе Киева девочка выпала с балкона многоэтажки.

Читайте такжеВ Харькове зоомагазин залило кипятком: многие животные погиблиОб этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

В 16:00 в столичную полицию поступило сообщение о падении девушки с высоты на улице Михаила Максимовича.

На вызов выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального и Главного управлений полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи.

По предварительной информации, девочка 2007 года рождения упала с балкона 17-го этажа. Несовершеннолетняя погибла на месте.

Происшествие зарегистрировано в Голосеевском управлении полиции. После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.

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Автор: УНИАН