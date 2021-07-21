40-летний водитель микроавтобуса выехал со второстепенной дороги на главную и протаранил грузовик.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Ивано-Франковской области. В результате аварии пострадали восемь человек, из них шестеро детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Инцидент произошел в 12:35 в Делятине Надвирнянского района.

По предварительной информации, 40-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал со второстепенной дороги на главную, где протаранил грузовик DAF, за рулем которого находился 26-летний житель Надвирнянского района.

Читайте такжеПод Луцком легковой автомобиль с 12 людьми влетел в дерево (фото)В результате аварии микроавтобус разбит вдребезги. При этом восемь человек получили различные травмы. Среди пострадавших водитель микроавтобуса, 38-летний пассажир, а также шестеро детей - 17, 15, 13, 11 и восьми лет.

Все пассажиры из Житомирской области.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кривом Роге грузовик "Мерседес" протаранил припаркованный автомобиль и влетел в здание торгового центра.

По предварительной информации, у водителя случился приступ эпилепсии. Вместе с ним в салоне находились двое грузчиков. Все три человека из автомобиля госпитализированы.

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Автор: Анастасия Горбачева