Судя по скобе от взрывателя, допускается применение гранаты РГД-5.

Через два дня после гибели двух людей в результате взрыва автомобиля в Днепре в области произошел похожий инцидент, но на этот раз без смертельного исхода.

Об этом сообщает "Информатор".

Взрыв прогремел в автомобиле Renault, который ехал в 14:30 17 сентября в селе Червоный Садок Днепровского района.

В результате случившегося у машины оторвало дверь, но водитель, к счастью, не пострадал. Он же и вызвал полицию и спасателей.

Специалисты обнаружили на месте происшествия скобу от взрывателя, а по характеру повреждений они допустили применение гранаты РГД-5.

Читайте такжеПод Киевом взорвался автомобиль: водитель сгорел заживо (видео)На момент публикации новости ожидался приезд следователя на место взрыва.

Напомним, что утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре в результате взрыва автомобиля Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри транспортного средства.

Личности жертв были установлены - ими оказались начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.

Следователи установили, что пара подорвалась на самодельной взрывчатке эквивалентом от одного до двух килограммов тротила, которую, как предполагается, разместили под днищем автомобиля.

Автор: Станислав Кожемякин