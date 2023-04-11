Ранее ТЦК не могли мобилизовать человека, который стоит на учете в другом территориальном центре комплектования.

Согласно принятому Кабмином 7 апреля постановлению №318, теперь представители ТЦК (военкоматов) могут присылать повестки военнообязанным независимо от места их пребывания на воинском учете.

Правительство внесло изменения в Положение о ТЦК, в которых уточняются задачи по проведению мероприятий по оповещению и призыву граждан на военную службу.

Как говорится в постановлении, военкоматы могут оповещать военнообязанных граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки):

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на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете).

Также данным документом ТЦК освобождены от задачи заниматься подготовкой и ведением территориальной обороны.

Мобилизация в Украине и повестки не по месту приписки

Ранее адвокат Ирина Леонова назвала вручение повесток украинцам не по месту жительства незаконным, поскольку учет военнообязанных осуществлялся по месту регистрации.

То есть ранее представители ТЦК не имели права направлять военнообязанного в военкомат в другой области.

Кто может служить по месту жительства

Категории граждан, имеющих полное право служить по месту жительства, определены ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кто в Украине может проходить службу по месту жительства

люди с инвалидностью;

многодетные родители;

родители детей с инвалидностью и тяжелобольных детей.

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