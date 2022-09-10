Женщине, которая пошла на сотрудничество с РФ из-за своих пророссийских взглядов, сообщили о подозрении в госизмене.

На одном из предприятий ракетно-космической отрасли Служба безопасности Украины разоблачила предательницу, которая передавала РФ оборонные разработки и корректировала обстрелы.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, контрразведчики разоблачили сотрудницу одного из предприятий ракетно-космической отрасли Днепра на сотрудничестве со спецслужбами РФ.

По его словам, женщина передавала врагу информацию о новейших украинских разработках в военной сфере и состоянии реализации государственных оборонных заказов Украины.

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Кроме того, она корректировала ракетные обстрелы по Днепру и отчитывалась врагу об известных ей позициях ВСУ в городе.

"Предательница - 62-летняя местная жительница. Она пошла на сотрудничество с РФ из-за своих пророссийских взглядов. Женщина ждала прихода "русского мира" на Днепропетровщину, и всячески демонстрировала свою пророссийскую позицию в соцсетях", - рассказал Дехтяренко.

По данным СБУ, контактным лицом женщины был кадровый сотрудник ФСБ РФ, который использовал пророссийские взгляды шпионки для ее вербовки.

Сейчас следователи сообщили женщине о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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