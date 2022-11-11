Глава Винницкой ОВА отметил, что жертв среди населения нет

Российские оккупанты ночью ударили по Винницкой области. В результате атаки россиян пострадал объект инфраструктуры.

По словам главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, жертв среди населения нет. При этом он не указал, есть ли пострадавшие.

"11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области", - написал Борзов в своем Telegram-канале.

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На месте инцидента работают спасательные службы.

Ситуация в Винницкой области - что известно

Винницкая область не первый раз становится целью для российских оккупантов. Так, 10 октября утром россияне ударили сразу по нескольким областям Украины. Взрывы прогремели в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях. Пострадали объекты критической инфраструктуры.

11 октября Россия выбрала своей целью для новых атак теплоэлектростанцию в Винницкой области. Туда запустили два дрона-камикадзе.

19 октября россияне атаковали Винницкую область с воздуха ракетами. Отмечалось, что удар снова нанесли по Ладыжинской ТЭС.

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