Ее поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 744 300 грн.

В Краматорске задержали работавшую женщину корректировщиком огня для оккупантов во время обстрелов города.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что в апреле 2022 года 51-летняя жительница г. Краматорск Донецкой области передавала представителю вражеской армии через Telegram фото с информацией в отношении объектов инфраструктуры и позиций ВСУ, расположенных на территории Краматорска.

Таким образом она фактически корректировала действия представителей государства-оккупанта относительно обстрелов города.

20 апреля подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. К ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 744 300 грн по подозрению в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет за решеткой или пожизненного лишения свободы, с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 апреля оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли более 50 человек, а около сотни - пострадали и были госпитализированы.

18 апреля оккупанты нанесли еще один сокрушительный удар по Краматорску ракетой. В результате подверглись разрушениям по меньшей мере восемь жилых домов.

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