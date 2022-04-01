Он говорит, что жил в лесу из-за ссор с бабушкой.

В Ривненской области задержали мужчину, который почти месяц проживал в землянке в лесу. Местные считают, что он мог быть корректировщиком.

Об этом сообщают в полиции Ровенской области.

Жители села Грушвица Друга сообщили в полицию, что подозрительный мужчина часто выезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары.

31 марта мужчину задержали, сейчас более тщательной проверкой его личности занимаются работники СБУ.

Известно, что 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц жил в землянке, которую выкопал собственноручно в лесном массиве. У него нашли два мобильных телефона и планшет.

По его словам, в селе якобы живет его бабушка, к которой он приехал с началом полномасштабного вторжения. Мужчина говорит, что в первые дни проживания он начал ссориться с родственницей, поэтому покинул дом.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине пограничники задержали корректировщика огня русских захватчиков. У него нашли АКС-74, квадрокоптер и мобильный телефон, в котором было зафиксировано соединение с абонентами "Пушка" и "Куратор".

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