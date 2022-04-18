В результате вражеской атаки в Краматорске, в частности, подвергся разрушениям инфраструктурный объект.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, разрушениям подверглись не менее восьми жилых домов.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Подверглись разрушениям по меньшей мере восемь жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты. Артиллерийские обстрелы по всей линии фронта не прекращались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь враг вел на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях", - отметил он.

По словам Кириленко, пока не зафиксировано жертв среди мирного населения, но повреждены многие жилые дома, кое-где перебиты электро- и газоснабжение.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в населенных пунктах Донецкой области.

8 апреля оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли более 50 человек, а около сотни - пострадали и были госпитализированы.

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