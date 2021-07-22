Из-за своих немаленьких размеров пауки не на шутку пугают отдыхающих.

В курортной Кирилловке, которая располагается в Запорожской области, на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли крупные пауки.

Жуткие видео отдыхающие публикуют на страницах в социальных сетях.

На записи видно, как один из местных коттеджей заполнили пауки. Они сидели на потолке, стенах и полу. Из-за своих немаленьких размеров пауки не на шутку пугают отдыхающих.

"О, Боже. Нет слов, остались одни звуки", "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством", "Для полной картины не хватает метеорита, который падает".

Кирилловка - медузы, комары и прочая нечисть

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Автор: Денис Прядко