В курортной Кирилловке, которая располагается в Запорожской области, на смену нашествию божьих коровок, комаров и медуз пришли крупные пауки.
Жуткие видео отдыхающие публикуют на страницах в социальных сетях.
На записи видно, как один из местных коттеджей заполнили пауки. Они сидели на потолке, стенах и полу. Из-за своих немаленьких размеров пауки не на шутку пугают отдыхающих.
"О, Боже. Нет слов, остались одни звуки", "У них, видимо, тоже сезон отпусков. Вот и решили махнуть на курорт всем семейством", "Для полной картины не хватает метеорита, который падает".
Читайте такжеВ курортной Кирилловке мужчина утонул на глазах у родственников
Кирилловка - медузы, комары и прочая нечисть
- "Жесть, а не отдых": туристы в Кирилловке страдают от нашествия комаров и медуз (видео)
- Тело девочки покрылось красными пятнами после купания в море в Кирилловке (фото)
- Вытаскивали вчетвером: в курортной Кирилловке женщина провалилась в "братскую могилу" медуз
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.