Ребенок начал пить пиво, утоляя жажду.

На пляже в курортной Кирилловке малый мальчик пил алкоголь, пока его родители отвлеклись на разговор.

Видео опубликовали 5 августа в сети.

На снятых очевидцами кадрах заметно, что взрослые покинули полулитровую стеклянную бутылку с пивом возле ребенка – вместе с вещами.

Сами же горе-родители этим временем что-то оживленно между собой обсуждали, не обращая внимание на сына.

Ребенок успел сделать несколько глотков, но вскоре отец повернулся к мальчику и спокойно забрал у него бутылку.

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Автор: Иван Бойко