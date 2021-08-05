Впоследствии отец спокойно отобрал у сына бутылку с алкоголем / скриншот
На пляже в курортной Кирилловке малый мальчик пил алкоголь, пока его родители отвлеклись на разговор.
Видео опубликовали 5 августа в сети.
На снятых очевидцами кадрах заметно, что взрослые покинули полулитровую стеклянную бутылку с пивом возле ребенка – вместе с вещами.
Сами же горе-родители этим временем что-то оживленно между собой обсуждали, не обращая внимание на сына.
Ребенот пьет в Кирилловке
Ребенок успел сделать несколько глотков, но вскоре отец повернулся к мальчику и спокойно забрал у него бутылку.
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