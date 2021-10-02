По словам генпрокурора, следствие "движется вперед", и это была не постановка.

В деле о покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира отрабатываются более десятка версий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли покушение быть постановкой, Венедиктова отметила, что "для меня это был вопрос номер один, когда я услышала об этом 22 сентября". По ее словам, когда она побывала сразу же на месте и увидела машину и водителя, которого еще не увезла "скорая", то "у меня не было никакого сомнения, когда я увидела, что это не постановка".

Генпрокурор отметила, что на сегодня "у нас есть более десятка версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем". При этом рассматриваются две основные версии.

Читайте такжеПокушение на друга и помощника Зеленского: в МВД рассказали о ходе следствияВенедиктова подчеркнула, что"следствие движется вперед". Она отметила, что "правоохранители могут быстро и профессионально выполнять свои задачи, и я надеюсь, что все же здесь они будут успешными".

По ее словам, является важным вопрос относительно организаторов и исполнителей этого покушения.

"Это вопросы болезненные. Думаю, что будем предоставлять на них ответы", - отметила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, утром 22 сентября в Киевской области неизвестные открыли огонь по автомобилю первого помощника президента, его друга Сергея Шефира. В результате ранение в ногу получил водитель. Сам Шефир не пострадал.

По данным прокуратуры, между селами Ходосовка и лесники по автомобилю из лесопосадки было произведено около 18 выстрелов из автоматического оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК - Покушение на убийство двух и более лиц.

Автор: Надя Пришляк