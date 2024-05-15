Ранее сообщалось, что Волчанск разбит почти на 80-85%.

Российские войска атаковали детский сад в городе Волчанск Харьковской области, сообщает BILD со ссылкой на эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Отмечается, что один из Telegram-каналов опубликовал кадры авиаударов по городу с подписью "В Волчанске ВКС РФ обрабатывают вражеские позиции".

На самой записи слышно, как голос за кадром говорит: "Нормально попало, прямо внутрь".

Видео из Волчанска - РФ атаковала детский сад

Рёпке отметил, что на ролике ясно видно, что удар наносят по разноцветному зданию детского сада: "Российская авиация с гордостью бомбит детский сад №6 в центре Волчанска".

Волчанск сегодня - актуальное

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вошли в северную часть Волчанска. ВСУ удерживают центр города, там идут уличные бои.

Также отмечалось, что Волчанск разбит почти на 80-85%.

"В городе ситуация остается тяжелой, потому что враг заходит с севера, занимает позиции на крайних улицах северной окраины города Волчанска... Продолжаются тяжелые бои", - рассказал начальник сектора патрульной полиции Алексей Харьковский.

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