Подразделения украинских войск продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки в северной части города.

Вооруженные силы Украины сорвали планы российских оккупантов максимально углубиться в городскую застройку Волчанска и закрепиться там.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, Силы обороны решительными действиями заставили российских оккупантов значительно снизить активность наступательных операций, которые начались на этом участке фронта 10 мая.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться - сорваны. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируемая", - сообщили в Генштабе.

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На Купянском направлении российские оккупанты при поддержке бронетехники пытаются атаковать позиции ВСУ на направлении Крохмальное - Берестовое.

"Здесь украинские защитники уничтожили танк и боевую машину пехоты. Бой продолжается, ситуация контролируется. Также, наши защитники улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки", - говорится в сообщении.

На Северском направлении враг провел атаку на направлении Веселое - Звановка, изменений в положении украинских войск нет. Продолжаются бои на направлении Яковлевка - Роздоловка. В то же время на Краматорском направлении российские захватчики трижды безуспешно пытались прорвать оборону ВСУ на направлениях Бахмут - Клещеевка, Бахмут - Андреевка.

"Продолжаются бои в районе населенного пункта Григорьевка. Ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

Кроме того, на Покровском направлении украинские защитники отбили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Первомайское - Нетайлово. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется.

"На Кураховском направлении российские оккупанты совершили три атаки на направлениях Водяное - Нетайлово, Славное - Новомихайловка. Бои еще продолжаются на направлениях Сладкое - Константиновка и Сладкое - Водяное. В настоящее время потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Времовском направлении противник совершил три безуспешные атаки на направлениях Старомлиновка - Урожайное, Завитне Бажання - Старомайорское.

"На направлении Володино-Старомайорское Силы обороны продолжают сдерживание врага. В настоящее время потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая", - отметили в Генштабе.

На Приднепровском направлении оккупанты не отказываются от попыток вытеснить Силы обороны с левого берега Днепра. В течение текущих суток они совершили три атаки позиций ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Потерь позиций не допущено.

"С начала суток произошло 23 боевых столкновения, противник нанес два ракетных, четыре авиационных удара с применением восьми КАБов и 48 ударов дронами-камикадзе, совершил 564 обстрела позиций наших войск", - говорится в сообщении.

Наступление в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона.

По данным ISW, темпы российского наступления продолжают снижаться после того, как оккупанты захватили районы, которые, по словам украинских официальных лиц, были менее защищенными.

Сегодня, 16 мая, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отметил, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется.

Подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая оккупантам возможности закрепиться.

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