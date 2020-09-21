Никто не пострадал. Распространение огня остановлено.

Во время штатных стрельб на полигоне оперативного командования "Юг" загорелась сухая трава и сухостой.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Во время проведения штатных стрельб, на полигоне оперативного командования" Юг "произошло возгорание сухой травы в поле и сухостоя в лесополосе. Благодаря совместным оперативным и слаженным действиям личного состава, привлеченного для проведения учений, и представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, распространения огня было остановлено", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжается ликвидация последствий пожара.

Уточняется, что личный состав и технические средства не пострадали.

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Автор: Антонина Доломанжи