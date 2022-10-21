Премьера кинопроекта состоится в кинотеатрах Украины 24 ноября 2022 года.

Вышел официальный трейлер украинского полнометражного фильма "Страна Героев" автора Алексея Комаровского и режиссера-постановщика Артура Лермана.

Как отмечает пресс-служба B&H Film Distribution Company, премьера кинопроекта состоится в кинотеатрах Украины 24 ноября 2022 года, а средства от кинопоказа пойдут на закупку обогревателей для детских учреждений.

Фильм "Область героев" – это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй простых украинцев. Команда посвятила этот проект всем волонтерам Украины, которые ценой собственной жизни спасли и продолжают спасать тысячи жизней. Зритель увидит откровенную киноисповедь о событиях, которые происходили в самом аду вражеской оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Каждая героическая исповедь – это не об одном человеке и его истории, а о тысячах украинских волонтеров, которые олицетворяют несокрушимую украинскую нацию.

"Герои фильма – храбрые жители Киевской области. И они лишь часть великой героической нации. Они являются олицетворением тысяч таких же волонтеров-героев по всей Украине", – отметил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В фильм "Область героев" вошло несколько реальных историй. В главных ролях – волонтеры, которые лично сыграли сами себя. Саундтреком к фильму стали два популярных украинских трека: "Вільні Люди" украинской группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и "Думи" в исполнении Артема Пивоварова и DOROFEEVA.

Оккупация Киевской области – что известно

Рано утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, атаковав с нескольких сторон. В том числе оккупанты пошли в наступление на Киев.

Уже в конце февраля российские военные зашли в большую часть населенных пунктов Киевской области, в частности, в Бучансий район. Местные жители провели в оккупации больше месяца, пока Киевщину полностью не освободили 2 апреля 2022 года.

После выдворения оккупантов мир увидел на Киевщине ужасную картину: масовые погребения, следы пыток, разрушения и разворовывания.

Вас также могут заинтересовать новости: