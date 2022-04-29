Пока неизвестно, сколько людей было убито оккупантами.

Правоохранители обнаружили массовое захоронение около девяти сотен гражданских лиц на территории Киевской области, находившейся под российской оккупацией.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для польских СМИ.

"Будут выводы, будут люди арестованы, будут приговоры, это вопрос времени. Есть другие вещи, когда международные институции действительно медленно действуют и иногда кого-то нельзя найти, привлечь к ответственности из-за нехватки тех или иных доказательств", - сказал он.

Зеленский напомнил о передвижных крематориях, в которых россияне сжигали убитых, что усложнит следствие.

Также президент сообщил, что правоохранители обнаружили новое массовое захоронение убитых.

"Они же убирают следы... Было столько убитых, что несмотря на то, что они сожгли, снова нашли сейчас могилу 900 человек в Киевской области. Сколько человек в общей сложности погибло - никто не знает. Будут последствия, будет следствие, будет потом перепись населения. Надо же найти всех людей, мы же не знаем сколько их... Наши следственные органы и правоохранительные органы осудят всех их, но для нас важно международное признание", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что есть в Украине люди, которые "их всех будут искать".

"И это не угроза. Я как отец, как мужчина говорю. Я знаю, что таких людей у ​​нас много. Поэтому кто-то будет ждать международного суда, а кто-то будет ждать ночи", - добавил Зеленский.

Как писал УНИАН, в Бородянке Киевской области обнаружили две братские могилы с телами девятерых мирных украинцев, убитых российскими оккупантами.

В Ирпене после изгнания оккупантов появились сотни новых могил и целое кладбище изничтоженных автомобилей.

Под Мариуполем нашли несколько братских могил, каждая из которых размером до 30 метров.

Вас также могут заинтересовать новости: