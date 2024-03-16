Правозащитники сейчас готовят материалы для отправки в Международный уголовный суд.

На оккупированных территориях россияне устроили настоящий террор квир-людей, то есть представителей так называемого ЛГБТ-сообщества. Таких людей похищают, подвергают пыткам и издевательствам, насилуют, пишет The New York Times.

Издание приводит историю жителя Херсона Алексея Полухина. В первые месяцы оккупации города он пытался отслеживать передвижения россиян и передавать эту информацию Силам обороны. Однажды его задержали на блокпосту и заставили показать телефон. В нем оккупанты увидели, что Алексей подписан на каналы ЛГБТ-тематики в Telegram и даже администрирует один из таких.

Именно этот факт и стал поводом для задержания и дальнейших пыток, которым подвергся херсонец. Россияне не просто били и обзывали Алексея гомофобными именами, но также требовали назвать имена других квир-херсонцев. В захваченном херсонском СИЗО парня посадили в одну камеру с четырьмя заключенными, которым специально сказали, что Алексей - гей. Позже российский солдат принес ему красное платье и приказал надеть.

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Общаясь с журналистами, Алексей не захотел раскрывать все детали издевательств, которым подвергся за время оккупации Херсона. Но он рассказал, что российские охранники принуждали задержанных к сексу, например, в обмен на право принимать душ. The New York Times добавляет, что в оккупированном городе россияне широко практиковали все виды пыток, включая применение электрического тока к половым органам и различные формы изнасилования.

Отмечается, что случай Алексея Полухина - не единичный инцидент, а часть систематического преследования ЛГБТ-украинцев на оккупированных территориях. Автор публикации в частности вспоминает, что общался с лесбиянкой, которую дважды задерживали и пытали российские солдаты, в частности заставляли под дулом автомата заниматься сексом с другой женщиной для развлечения оккупантов.

Одесская правозащитная группа "Прожектор" и херсонская ЛГБТК-организация "Інша" сейчас пытаются систематизировать и расследовать эти факты, но работа в этом направлении только начинается. Сейчас "Прожектор" готовит показания потерпевших для представления в Международный уголовный суд, который, как ожидается, будет расследовать, нарушили ли россияне международное право, атакуя квир-украинцев.

Военные преступления россиян в Украине

Как писал УНИАН, российская армия систематически совершает военные преступления в Украине, что подтверждается в частности отчетами ООН. При этом россияне прибегают фактически ко всем видам таких преступлений - от неизбирательного применения мощного оружия в густонаселенных местностях до целенаправленных убийств, пыток и изнасилований.

Отдельной проблемой являются систематические убийства военнопленных и пытки пленных и похищенных гражданских в российских тюрьмах.

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