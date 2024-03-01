Приговор 15 российским военнослужащим объявят через две недели.

В Чернигове в районном суде на этой неделе завершилось рассмотрение дела в отношении российских военнослужащих, которые во время оккупации принудительно удерживали в подвале школы жителей села Ягодное. Об этом сообщила ОО "Медийная инициатива за права человека", осуществляющая мониторинг и анализ судебных процессов по событиям войны в Украине.

Согласно информации, 15 военных РФ обвиняют в военном преступлении, совершенном по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, в 2022 году они оккупировали село Ягодное на Черниговщине, принудительно согнали гражданских и удерживали в подвале местной школы. Почти месяц - вплоть до освобождения села - там в духоте и тесноте удерживали 369 человек. Из-за сложных условий, отсутствия надлежащего питания и медицинской помощи в подвале умерли 10 человек.

Прокуратура настаивает, что школа была штабом оккупантов, а людей они использовали как живой щит. Во время суда, который длился несколько месяцев, показания дали более 80 жителей Ягодного.

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Рассмотрение судебного дела завершилось дебатами, во время которых сторона обвинения требовала 12 лет заключения, а сторона защиты - оправдания. Огласить приговор должны через две недели.

В то же время дело в отношении командира, которого идентифицировали журналисты Общественного, выделено в отдельное производство. По информации Черниговской областной прокуратуры, военнослужащему РФ, командиру сводного подразделения сообщено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, капитан ВС РФ с позывным "Клен", находясь во временно оккупированном с. Ягодное Черниговского района, руководил действиями и отдал соответствующие приказы подчиненным военнослужащим рф относительно содержания в подвале Ягоднянской школы в качестве "живого щита" 369 людей, среди которых 69 несовершеннолетних. Местные жители использовались для прикрытия командного пункта от возможных наступательных действий со стороны ВСУ.

"Этот командир также лично совершал незаконные действия в отношении гражданских лиц, лично насильно загонял людей в подвал школы, угрожал им убийством", - уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется подразделениями Управления СБУ в Черниговской области.

Военные преступления РФ в Украине

На Черниговщине будут судить двух российских военных, которых подозревают в расстреле местных жителей - трех братьев, один из которых в прошлом участник АТО/ООС, с обыском. После заключения и пыток братьев вывезли и расстреляли перед выкопанными ямами. Одному из них чудом удалось выжить.

В то же время на Харьковщине было обнаружено наибольшее количество российских пыточных по Украине с момента деоккупации территории. По данным Нацполиции, выявлено 28 пыточных и три из них остаются незадокументированными из-за того, что расположены в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с Россией.

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