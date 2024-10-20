Тем временем ВСУ страдают от острой нехватки людей.

Украинские мужчины месяцами не выходят из дома, скрываясь от мобилизации. Между тем военные предупреждают о критической нехватке людей. Об этом в репортажном материале пишет The Times.

Издание приводит типичную картину, которую можно увидеть в тыловых городах: вдали от фронта жизнь на улицах почти не отличается от довоенной, но нигде не видно мужчин старше 25 лет. Украина отчаянно пытается мобилизовать больше людей на фронт, поскольку вынуждена противостоять численно большему агрессору. Но потенциальные рекруты прячутся.

"Я не выходил из дома восемь месяцев. Я делаю покупки онлайн, работаю дома и не выхожу на улицу. Даже когда моя девушка три месяца назад родила нашу дочь, я не пошел в больницу. Я собираю деньги для наших сил, но я не хочу убивать людей и не хочу умирать", - сказал 34-летний киевлянин, которого издание называет Алексом.

Видео дня

Как отмечает автор репортажа, августовский подъем морального духа украинцев после внезапного захвата территории Курской области на данный момент уже угас. Зато Россия продолжает продвигаться на Донбассе, что требует от Украины усиления своих войск новобранцами.

Многие молодые мужчины настолько отчаянно стремятся избежать мобилизации, что платят взятки, говорится в публикации. The Times приводит случай 33-летнего предпринимателя из Львова по имени Роман. По его словам, он платит 1000 долларов в месяц, чтобы иметь отсрочку.

"Восемьдесят процентов моих друзей, которые пошли воевать, были убиты, и я не хочу присоединяться к ним. Сейчас мы все знаем, что происходит", - сказал он.

Показательно, что в первые дни полномасштабного вторжения Роман был готов пойти добровольцем, но тогда государство сказало, что он ему не нужен.

"Я три дня стоял в очереди в приемной комиссии, и мне сказали, что я им не нужен, поскольку у меня нет военного опыта, но свяжутся со мной, когда я им понадоблюсь. Потом я начал видеть, как мои друзья погибают", - вспоминает мужчина.

Роман тоже избегает выхода на улицу.

"Мне повезло, что у меня есть деньги и собственный бизнес, поэтому мне не нужно быть в общественном транспорте или в местах, где проводят мобилизационные мероприятия. Я не хожу ни в рестораны, ни на свадьбы", - говорит он.

Но те, кто сейчас защищают Украину на передовой, напоминают, что у государства нет другого выхода кроме принудительной мобилизации.

"Год назад я была против [принудительной мобилизации], поскольку нам не нужны люди, которые не хотят воевать, - но сейчас мы находимся в экзистенциальном моменте войны. Если мы не заставим наших граждан защищать нашу страну, не будет страны, гражданами которой они могут быть. Когда мы получаем людей, которые не мотивированы бороться, мы должны мотивировать их", - рассказала 29-летняя лейтенант Юлия Микитенко, командир подразделения разведки беспилотников "Адские шершни".

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны приостановило бронирование от мобилизации через приложение "Дія". Услуга закрыта до 15 ноября - на время проведения аудита ранее забронированных военнообязанных.

Тем временем военные предупреждают, что без усиления мобилизации в Украине россияне могут дойти до Днепра. Такое мнение в частности высказал командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ полковник Олег Апостол.

Вас также могут заинтересовать новости: