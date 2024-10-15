ТЦК отменил отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".

На Закарпатье задержали ректора и проректора частного университета, которые формально зачисляли уклонистов на обучение для получения отсрочки от мобилизации. Правоохранители разоблачили 225 фейковых студентов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что руководство университета без вступительных экзаменов зачисляло уклонистов на бакалавриат в собственный и иностранный вузы.

"Фигуранты обещали таким "студентам" беспрепятственное оформление отсрочки. Для этого руководство университета привлекло к незаконной деятельности должностное лицо военной службы правопорядка", - говорится в сообщении.

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По данным СБУ, после разоблачения местная комиссия Ужгородского РТЦК и СП отменила ранее предоставленные отсрочки от призыва 225 уклонистам, которые воспользовались "студенческой схемой".

По информации Нацполиции, ректор и экс-проректор частного университета требовали от уклонистов 1500 евро за получение статуса "студента". А работник ВСП решал вопрос о получении фейковыми студентами отсрочки от мобилизации. Стоимость этой услуги колебалась от 500 до 1000 долларов.

По предварительным данным, по такой схеме злоумышленники помогли избежать призыва около 300 лицам.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. Трех фигурантов поместили под стражу с правом внесения залога на общую сумму более 3 млн грн.

По информации журналиста и депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, задержан ректор Восточно-европейского славянского университета Людмила Несух.

Он добавил, что во время обысков по делу было изъято более 4,5 млн грн в разной валюте.

Скандал вокруг руководительницы Хмельницкой МСЭК

Недавно руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у нее и членов ее семьи выявили почти 6 миллионов долларов США в разных валютах - и это только наличными. Также семья владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, девятью элитными автомобилями. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции.

Ее взяли под стражу с правом внесения залога в 500 млн грн.

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