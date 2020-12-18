В Офисе генпрокурора указали, что нарушения были допущены на стадии подготовки полетов, на стадии осуществления полета и на стадии, когда была уже кризисная ситуация.

Непосредственной причиной катастрофы Ан-26 под Чугуевом, случившейся в сентябре этого года, была совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

В частности, заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генпрокурора Сергей Личик подчеркнул, что досудебное расследование дела будет продолжаться.

"В ходе проведенного в уголовном производстве большого комплекса следственных действий, по результатам проведения военной экспертизы, получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушения правил подготовки полетов, нарушения правил полетов и нарушения правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер", - заявил он.

Личик заметил, что первые три подозрения по этому делу являются лишь первым этапом досудебного расследования.

"Степень вины и ответственности каждого военного служебного лица, имевшего отношение к организации и осуществлению полетов и эксплуатации самолета Ан-26, будет определена в ходе дальнейшего расследования. Государство должно дать на сегодняшний день жесткую уголовно-правовую оценку действий лиц, которые путем своей небрежности и путем сознательного нарушения правил полетов допустили наступления катастрофы самолета, допустили гибель наших курсантов", - подчеркнул Личик.

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По его словам, эти нарушения были допущены как на стадии подготовки полетов, поскольку были допущены на борт лица, которых вообще там не должно было быть, на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета, так и на стадии, когда была уже кризисная ситуация, руководством полетов не было принято достаточных и адекватных мер для того, чтобы избежать этой катастрофы.

"Каждый из тех, кому сегодня сообщили о подозрении, допустил соответствующие нарушения, которые, по результатам военной экспертизы, в комплексе находятся в причинно-следственной связи со случившейся катастрофой. Если бы каждый из этих людей должным образом выполнял свои обязанности, должным образом выполнял уставы, соблюдал требования правил полетов, то катастрофы не произошло бы - так отмечают эксперты", - заявил Личик.

В свою очередь, начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок указал, что досудебным расследованием установлено - непосредственной причиной катастрофы была "совокупность ошибочных решений и действий командира при отсутствии контроля со стороны руководства управления полетами, а именно: не была правильно определена посадочная конфигурация механизации крыла при заходе на посадку, были определенные ошибки в технике пилотирования, неправильно выбран темп".

По словам Приймачка, во время последнего взлета была обнаружена поломка в левом двигателе самолета.

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"Соответственно, в связи с этим поломкой, взлет нужно было продолжить, поскольку скорость разгона была взлетной, и самолет уже прошел на взлетной полосе точку, с которой можно было бы осуществить безопасную посадку. В дальнейшем, в связи с неправильным регулированием мощности двигателей, самолет фактически перешел в режим сваливания и в дальнейшем неуправляемое падение. В дальнейшем вывести из этого состояния экипаж его не мог из-за очень низкой высоты", - заявил он.

Приймачок подчеркнул, что в ситуацию должны были вмешаться руководители управления полетов, которые знали, что к полету допустили летчика с недостаточными навыками, и обеспечить безопасный полет и посадку самолета.

Авиакатастрофа под Харьковом: что известно

Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева во время тренировочных полетов потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба. Выжил только один курсант.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии крушения самолета. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

Члены семей погибших военнослужащих в результате крушения Ан-26 получат по 1 млн 576 тыс. грн помощи.

28 октября правительственная комиссия назвала причины крушения самолета Ан-26Ш, главные из них - это отсутствие действенного контроля над организацией и выполнением полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета, системные нарушения правил выполнения полетов.

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Автор: Константин Гончаров