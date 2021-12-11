Вскоре суд изберет мужчине меру пресечения.

Во Львовской области задержали мужчину, который с ножом напал на полицейских.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, инцидент произошел вечером 10 декабря в Червонограде.

Так, на улице Святого Владимира неизвестный мужчина, вооруженный ножом и саперной лопаткой, угрожал прохожим.

Прибывшие на место правоохранители пытались успокоить мужчину, однако он не реагировал на законные требования полиции, оказал сопротивление и напал на полицейских с ножом.

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С применением спецсредств полиция задержала его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Впоследствии правоохранители установили личность задержанного - им оказался 35-летний житель Червонограда, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса ("угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

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Автор: Антонина Доломанжи