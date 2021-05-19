Во Львовской области в результате столкновения трех автомобилей на трассе «Киев-Чоп» погибли два человека.
Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
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Отмечается, что 18 мая в 23:38 к спасателям поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze.
На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.
По сведениям ГСЧС, в результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, которые находились в автомобиле Renault Kangoo.
Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля и отключению аккумуляторной батареи.
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