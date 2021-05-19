Спасатели деблокировали тела погибших из автомобиля.

Во Львовской области в результате столкновения трех автомобилей на трассе «Киев-Чоп» погибли два человека.

Об этом информирует ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Отмечается, что 18 мая в 23:38 к спасателям поступило сообщение, что в с. Козева Стрыйского района произошло столкновение трех автомобилей: Renault Kangoo с автовозом Scania и автомобилем Chevrolet Cruze.

На место происшествия было направлено пожарно-спасательное отделение 24 государственной пожарно-спасательной части г. Сколе.

По сведениям ГСЧС, в результате ДТП погибли водитель и пассажирка, 1978 года рождения, которые находились в автомобиле Renault Kangoo.

Пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата проводились работы по деблокированию погибших из автомобиля и отключению аккумуляторной батареи.

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Автор: Светлана Макринская