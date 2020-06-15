Во Львовской области молния убила 15-летнего школьника (видео)

Коля закончил 9-й класс, успевал помогать по хозяйству маме и даже соседям.

Во Львовской области молния убила 15-летнего школьника

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Парень вместе с сестрой пасли коров. Во время грозы, которая застала врасплох, домой не убегали, так как пасли скот. А спрятаться в поле было негде. Разряд попал прямо в парня. Его 10-летняя сестра сразу позвонила родным. Скорая приехала через несколько минут, но спасти парня не успели.

Гроза началась в 17:00, говорит соседка семьи. Она как раз гнала гусей домой и встретила Николая на пастбище.

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«Я до сих пор не верю, что так произошло», - говорит одноклассница Николая Алина, которая была его лучшей подругой. Он каждое утро носил в школу портфель Алины, а девушка помогала ему с учебой.

Коля закончил 9-й класс, успевал помогать по хозяйству маме и даже соседям.

Одно из главных правил во время грозы – выключить мобильный телефон, потому что он служит приемником для молнии. Если оказаться в поле – нужно выбрать наибольшее углубление и присесть. Эти правила могут спасти жизнь.

Колю мама воспитывала сама, у женщины осталось четверо детей.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области от удара молнии погиб 15-летний подросток.

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