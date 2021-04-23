Во Львове водитель Porsche Cayenne совершил четыре ДТП и помочился на автомобиль патрульных.
Об этом пишет Варта-1 с места происшествия.
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Во время попытки убежать от патрульных нарушитель врезался в служебный автомобиль. Его остановили и составили шесть протоколов.
Отмечается, что водитель избил правоохранителей и помочился на их автомобиль. По информации издания, нарушителем является директор инженерно-производственной компании.
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