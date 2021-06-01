На нарушителя составили несколько админпротоколов.

В центре Львова водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время бегства от полицейских столкнулся с иномаркой и въехал в стену дома.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, авария произошла вчера, 31 мая, около 23:00.

Отмечается, что водитель автомобиля Dodge на перекрестке улиц Лычаковская – Винниченко нарушил Правила дорожного движения и патрульные дали ему указание остановиться. Однако он его проигнорировал и начал убегать.

На перекрестке площади Торговой – площади Резни и проспекта Свободы водитель поехал по встречной полосе, а дальше, не выполнив требований светофора, двинулся на красный свет. В этот момент на перекресток выехал уже другой автомобиль – Toyota Corolla. Из-за нарушения правил дорожного движения беглецом произошло ДТП. Пострадавших в результате аварии нет.

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На нарушителя составили протоколы: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), по ч. 1 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства) КУоАП. Также на него вынесли объединенное постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) и ч. 1 ст. 122 (нарушение требований дорожных знаков) КУоАП.

По информации полиции, автомобиль Toyota Corolla, в который врезался нетрезвый водитель, сильно поврежден. К тому же, по словам владельца, он его недавно приобрел.

Кроме того, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, который стал очевидцем события, в Facebook написал, что автомобиль, повлекший аварию, был на испанских номерах регистрации. Он сначала врезался в заднюю часть Toyota, которую от удара на дороге развернуло, затем разбил металлические перила и врезался в дом.

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Автор: Мирослава Бзикадзе