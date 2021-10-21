Сегодня в Вишневом два человека посадили в машину ученика 4 класса одного из местных лицеев и скрылись в неизвестном направлении.

В Киевской области полицейские нашли мальчика, которого из лицея "похитила" мать.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, около 12:00 правоохранители получили сообщение от работников одного из лицеев города Вишневое, которые заметили, что два человека посадили в машину ученика 4 класса и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители опросили всех свидетелей происшествия, а руководитель Главного управления Нацполиции Киевской области ввел специальную полицейскую операцию, для поисков мальчика был задействован уголовный розыск и полк полиции особого назначения.

В Бориспольском районе сотрудники батальона патрульной полиции Борисполя остановили автомобиль, в салоне которого находился мальчик, который исчез из учебного заведения, а также его мать и родственники.

Читайте такжеВ Днепре водитель устроил "сальто" на центральном проспекте (видео)"Этот инцидент - это очередная попытка выяснения отношений между родителями, которые находятся в конфликтных отношениях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого происшествия", - отметили правоохранители.

В полиции призвали родителей решать вопросы по воспитанию и месту пребывания ребенка в правовом поле, без совершения административных и уголовных правонарушений.

Ранее сообщалось, что во Львове задержали группу злоумышленников, которые похитили 19-летнюю девушку и требовали у ее отца 2 миллиона евро.

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Автор: Антонина Доломанжи