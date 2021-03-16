Один ребенок получил незначительную травму, предположительно от выстрела.

Во Львове группа молодых людей запугивала детей на детской площадке. У нападавших был предмет, похожий на пистолет (предположительно - пневматический, или на пулях Флобера), один ребенок получил травму.

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Свидетель инцидента Ростислав рассказал о происшествии во Львовском Facebook-сообществе Varta1. По его словам, нападение произошло вчера вечером, в 17:30.

"Данная группа молодых людей (см. фото и видео) запугивала детей на детской площадке по адресу ул. Лысенко 25-27 предметом, похожим на пистолет. Кроме того, один ребенок получил незначительную травму в области ключицы через верхнюю одежду (куртку и свитер). Пистолет вероятно пневматический или на пулях Флобера. Полицию не вызвали в связи с тем, что там были только дети, а молодые люди быстро исчезли», - отметил он, выложив фото и видео с хулиганами.

Судя по обнародованным фото, один ребенок получил синяк, предположительно от выстрела.

Сообщение об инциденте стало вирусным и собрало десятки комментариев. Пользователи призывают, чтобы с хулиганами разобралась полиция, а также возлагают часть ответственности за случившееся на их родителей.

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Автор: Дмитрий Захаров