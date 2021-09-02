Государству причинен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 миллиона гривень.

Заведующую отдела Музея искусства древней украинской книги ЛНГИ им. Б. Г. Возницкого будут судить из-за исчезновения старинных книг на более чем 8,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает Отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

Следствие установило, что женщина не обеспечила сохранность вверенных ей материальных ценностей, из-за чего исчезли книги с большой исторической ценностью.

"Было утрачено, в частности, "Апостол" И. Федоровича, 1574 года издания, "Евангелие" Святодуховского братства, 1575 года издания, "Ключ разумения" Галятовского Иоанникия, 1665 года издания. Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения обвиняемой своих служебных обязанностей государству причинен материальный ущерб на общую сумму более 8,5 миллиона гривень", - рассказали в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении женщины, которую обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), прокуроры направили в суд.

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Автор: Катерина Комолова