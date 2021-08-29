Очевидно, женщина не осознавала свои действия.

Во Львове из больницы сбежала женщина, перенесшая серьезную операцию — трепанацию черепа.

Об этом сообщили на Facebook-странице Патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел вечером 28 августа на улице Миколайчука.

Пациентку в футболке и с забинтованной головой заметил инспектор роты тактико-оперативного реагирования Константин Сухарев.

Читайте такжеНа Николаевщине из психбольницы сбежал осужденный за умышленное убийство пациент (фото)"Он подошел к ней, чтобы понять, осознает ли она свои действия. Женщина была растерянной. Позвонив на линию 102, Константин выяснил, что ее с самого утра ищет дочь", - сообщают в полиции.

Родные сразу отправились, чтобы забрать прооперированную женщину - за это время неравнодушные прохожие принесли ей одежду. Дочь потерянной пациентки вернула ее в медицинское учреждение.

Также УНИАН сообщал, что ранее в этом же году в Днепре из больницы сбежал пациент с коронавирусом, находившийся на кислородотерапии.

Автор: Станислав Кожемякин