Мужчина сорвал кислородную маску, разбил тумбочкой окно и выпрыгнул на улицу.

В Днепре из больницы сбежал пациент с коронавирусом, который находился на кислородотерапии.

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Об этом на брифинге рассказал главврач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, сообщает Информатор.

Как сообщается, 41-летний мужчина сбросил кислородную маску, тумбочкой разбил окно на первом этаже, после чего сбежал из отделения. Его нашли спустя час, мужчина прятался в кустах.

Также сообщается, что во время инцидента мужчина порезал о стекло голову и руку. Его уговорили вернуться, сейчас он продолжает лечение, его состояние стабилизируется.

"Люди очень тяжело переносят эту болезнь. Мы видим, что в ковидном отделении очень много страданий, нервных возбуждений. Вот такие психозы проходят при лечении ковидных пациентов. К сожалению, коронавирусная инфекция "поджигает" мозг", - рассказал Рыженко.

Коронавирус в Украине: последние данные

За минувшие сутки в Украине обнаружено 2 тыс. 208 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 89 детей и 34 медработника. От осложнений умерло 119 человек. В больницы с COVID-19 попали 1 тыс. 084 человек.

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели 2 млн 124 тыс. 535 человек, умер 46 тыс. 631 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская