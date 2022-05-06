Во время обысков изъяли защитные каски и бронежилеты общей стоимостью 550 тысяч гривень.

Правоохранители во Львове задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле гуманитарной помощью для ВСУ. У них изъяли военную амуницию на 550 тысяч гривень.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По данным следствия, 43-летний житель Львова и 34-летний киевлянин продавали гуманитарную помощь.

"В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факты торговли злоумышленниками, один из которых является президентом инвестиционной компании, а другой – главным редактором информационного издания, гуманитарной помощью. Эту помощь небезразличные граждане Украины и иностранцы безвозмездно передавали им для бойцов, с оружием в руках защищающих нас от российских оккупантов, а также для лиц, пострадавших в результате боевых действий", - говорится в сообщении.

Во время обысков изъяли защитные каски и бронежилеты общей стоимостью 550 тысяч гривень, а также нашла ноутбук, мобильные телефоны, значительную сумму средств в разных валютах и другие вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 201-2 "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до семь лет лишения свободы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черновицкой области генеральный директор одной из больниц присвоил пять автомобилей скорой помощи. Они были предоставлены в качестве "гуманитарки" на нужды медицинского учреждения и ВСУ.

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