Автомобили предоставили в качестве "гуманитарки" на нужды медицинского учреждения и ВСУ.

В Черновицкой области генеральный директор одной из больниц присвоил пять автомобилей скорой помощи. Они были предоставлены в качестве "гуманитарки" на нужды медицинского учреждения и ВСУ.

Согласно заявлению в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора, руководитель лечебницы обвиняется в незаконном использовании гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

"По данным следствия, чиновник больницы использовал предоставленную на нужды ВСУ и учреждениям здравоохранения гуманитарную помощь в виде 5 карет скорой для личного обогащения. По прибытии на территорию Украины автомобили скорой помощи не были распределены на нужды армии или больниц. Они были зарегистрированы за благотворительной организацией, которую возглавляет этот же руководитель больницы, и использовались для предоставления платных услуг гражданам", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В рамках криминального расследования также было задокументировано получение директором 16 тысяч гривен в качестве вознаграждения за нецелевое применение имущества больницы. Следствие устанавливает все обстоятельства и личностей, причастных к незаконному присваиванию карет скорой помощи.

Напомним, это не первый раз, когда недобросовестные чиновники пытаются нажиться на гуманитарной помощи. В начале апреля на Львовщине задержали первого заместителя мэра одного из городов. Он требовал от волонтера взятку в размере 100 тысяч гривен за передачу украинским военным автобуса марки Volvo. Транспортное средство передали городскому совету, как гуманитарную помощь от Финляндии.

Война Российской Федерации против Украины

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