После февраля 2022 года бандиты переориентировали свою деятельность за пределы Украины.

На Лазурном побережье (Франция) украинские правоохранители совместно с французскими коллегами задержали лидера банды "Залютинских", которая причастна к ряду преступлений в Украине, а также на юге Франции. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в Украине участники банды действовали на территориях Киевской и Харьковской областей. Они причастны к вымогательству средств, подготовке к разбойному нападению с проникновением в жилье, с целью завладения деньгами и драгоценностями.

Также члены ОПГ заставляли граждан переписывать имущество или свои доли в бизнесе на других лиц. Создавали для предпринимателей невыносимые условия ведения бизнеса, а затем предлагали решать эти проблемы за отдельную плату.

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В ходе документирования участников банды "Залютинских" украинские правоохранители установили, что после февраля 2022 года ее члены переориентировали свою деятельность за пределы страны. На юге Франции в течение 2023-2024 годов фигуранты незаконно завладели автомобилями, совершили поджог транспортного средства, нападения на граждан, похищение имущества и тому подобное.

Следствие установило, что среди потерпевших есть граждане Франции и Украины.

По согласованию с органами юстиции Французской Республики и при поддержке Европола в июне 2024 года на территории Франции и Украины правоохранители вместе с Французской Жандармерией провели совместные мероприятия с целью обезвреживания деятельности преступной организации.

Сейчас кроме лидера преступной организации задержан и его сообщник.

По результатам обысков правоохранители изъяли у них денежные средства, мобильные телефоны, ценные вещи и другие предметы, которые они могли использовать в преступной деятельности.

Задержанным во Франции фигурантам избраны меры пресечения.

Кроме того, на территории Украины правоохранители также провели обыски у причастных лиц. Изъято оружие, денежные средства, устройства для слежения за транспортными средствами, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи.

Полученные по результатам следственных действий доказательства их противоправной деятельности будут переданы компетентным органам Французской Республики в рамках международной правовой помощи.

Досудебное расследование продолжается.

Харьковские бандиты

Как сообщал УНИАН, в Харькове в 2022 г. разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением граждан для завладения их жильем.

Организовала деятельность банды местная жительница. В сообщники привлекла четыре человека с криминальным опытом - кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием они заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

Обвинительный акт в отношении 5-ти человек был направлен в суд.

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