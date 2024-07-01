Отмечается, что грядущий кризис будет сопоставим с тем, что произошел более 10 лет назад.

Риски нового кризиса в еврозоне растут, но, вероятно, условия для его возникновения еще до конца не сформировались. ЕС уже переживал подобный кризис более 10 лет назад.

Издание Reuters пишет, что главные опасения связаны с Францией, где в первом туре внеочередных парламентских выборов доминировала крайне правая партия "Национальное объединение". Париж может вступить в период крайней политической нестабильности и бюджетной расточительности. Это может привести к резкому росту доходности французских государственных облигаций.

Другие члены еврозоны с высокой задолженностью, особенно Италия, могут пострадать, тогда единая валюта окажется на волоске, но этот сценарий не кажется неизбежным, потому что Джордан Барделла, ультраправый кандидат в премьер-министры, смягчил фискальные обещания своей партии. "Национальное объединение" нацелено на победу на президентских выборах во Франции в 2027 году, и было бы глупо подрывать свой авторитет, провоцируя финансовый кризис.

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Инвесторы не очень обеспокоены, но среднесрочные перспективы евро вызывают опасения. Высокие долги, острая необходимость в расходах и низкие темпы роста во многих странах в период усиления национализма и геополитических конфликтов накапливают проблемы.

Кризис неизбежен или нет

У еврозоны есть способы защиты от финансового кризиса. Если спрэды по доходности облигаций какой-либо страны резко расширятся, Европейский центральный банк может выкупить долговые обязательства.

При этом ЕЦБ говорит, что придет на помощь только в том случае, если страна будет проводить "разумную и устойчивую фискальную и макроэкономическую политику". Поэтому правительство, допустившее просрочку, может остаться один на один с долговыми инвесторами, как это было с Грецией, пока она не приняла ответственную фискальную программу в 2015 году.

Долговая математика

Одно из отличий от прошлого кризиса евро заключается в том, что процентные ставки теперь выше, поэтому обслуживание государственных долгов обходится дороже.

По данным МВФ, в прошлом году заимствования Италии составляли 137% национального дохода, а долг Франции - 111%. При этом бюджетный дефицит этих двух стран составил 7,2% и 5,5% ВВП.

Еврокомиссия в ближайшие месяцы она будет пытаться убедить каждую из стран сократить коэффициент задолженности в рамках процедуры по борьбе с чрезмерным дефицитом. По данным аналитического центра Bruegel, Франции и Италии придется ужесточить фискальную политику на 0,5% и 0,6% ВВП, если им дадут семь лет на корректировку.

Как ситуация может развиватиься в будущем

Политики не захотят сокращать государственные расходы или повышать налоги, поскольку это подорвет их популярность и снизит темпы экономического роста, но они могут заключить сделку с Комиссией. Если это так, то рынки будут сохранять спокойствие.

Проблема в том, что, согласно прогнозам МВФ, коэффициент задолженности будет продолжать расти и к 2029 году достигнет 145% ВВП для Италии и 115% для Франции. Таким образом, коэффициенты заимствований останутся высокими.

Кроме того, будет трудно сдерживать дефицит бюджета, ведь всем странам ЕС придется тратить больше на оборону, борьбу с изменением климата и стареющим населением. Если Россия победит Украину, страны начнут панически тратить деньги на вооружение.

Странам еврозоны также не удастся просто выйти из своих долгов. По данным МВФ, экономика Франции в ближайшие шесть лет будет расти в среднем на 1,3 %, а Италии - на 0,6 %. Также ситуация станет еще сложнее, если геополитическая ситуация ухудшится.

Долги Украины - послдение новости

Война наносит тяжелый урон экономике Украины. ВВП страны на четверть меньше, чем накануне вторжения России, НБУ истощает золотовалютные резервы, а атаки РФ на объекты инфраструктуры ухудшили прогнозы роста.

Учитывая, что кредиторы требуют выплат по обслуживанию долга, то Украине грозит финансовый кризис.

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