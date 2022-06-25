За содеянное злоумышленникам может грозить до 12-ти лет заключения.

В Харькове группа лиц занималась похищением граждан для завладения их жильем.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным следствия, организовала деятельность организованной преступной группировки местная жительница. В сообщники привлекла четыре человека с криминальным опытом-кражи, грабежи, мошенничества и угоны.

Группировка "специализировалась" на похищении граждан - незащищенных слоев населения - для завладения их жильем. Угрозами и физическим насилием они заставляли потерпевших переоформить на них недвижимость.

"В октябре 2021 года в Харькове оперативники Управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции и следователи следственного управления задержали злоумышленников. В ходе следствия была установлена их причастность к завладению тремя помещениями граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении 5-ти человек по согласованию с Харьковской областной прокуратурой направлен в суд. Участникам организованной преступной организации инкриминируют лишение свободы или похищение человека (ч. 3 ст. 146 Криминального кодекса Украины); вымогательство (ч. 4 ст. 189); мошенничество (ч. 4 ст. 190).

За содеянное обвиняемым может грозить от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы.

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