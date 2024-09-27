За рулем находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции.

В городе Нежин Черниговской области чиновник местной полиции, находясь за рулем, сбил насмерть военнослужащего.

Как сообщает Государственное бюро расследований, сегодня около 11:00 правоохранитель на служебном автомобиле двигался к одному из перекрестков в центре Нежина.

"Внезапно на проезжую часть выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось, от полученных травм военнослужащий скончался на месте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за рулем служебного автомобиля находился один из руководителей Нежинского райуправления полиции. По предварительным данным, водитель был трезв.

Работники ГБР открыли уголовное производство по факту смерти военнослужащего в результате ДТП.

Новости о других ДТП

В начале сентября вместе с женой в ДТП погиб советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав Олейник (позывной "Локи").

Ранее, в августе, в аварию попал народный депутат Украины от "Слуги народа" Игорь Копытин.

По данным журналистов, ДТП произошло на автодороге Киев-Одесса. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на бетонное препятствие. Копытин находился на пассажирском сиденье, он получил травмы и переломы.

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