По данным СМИ, Toyota Land Cruiser Prado наехал на бетонное препятствие.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Игорь Копытин попал в дорожно-транспортное происшествие, его госпитализировали.

На странице нардепа в социальной сети Facebook сообщается, что он и его водитель получили серьезные травмы, они находятся в тяжелом состоянии. По данным Украинской правды, авария произошла поздно вечером в среду, 28 августа.

Источники журналистов в правоохранительных органах сообщили, что около 23:31 на 78 километре автодороги М-05 Киев-Одесса автомобиль Toyota Land Cruiser Prado наехал на бетонное препятствие. Копытин находился на пассажирском сиденье, он получил травмы и переломы, водитель также получил травмы.

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ДТП в Украине

Напомним, в начале июля в Ровенской области на встречной полосе столкнулись автоцистерна и маршрутка с людьми. Погибли оба водителя и 12 пассажиров микроавтобуса.

А в Киеве неуправляемый трамвай стал причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали шесть человек. В "Киевпастрансе" говорили, что технические характеристики трамвая были в норме. Они обещали расследовать инцидент.

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