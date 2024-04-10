Речь идет о Владиславе Лукьянове.

Киберспециалисты Службы безопасности помешали побегу из Украины бывшего народного депутата от запрещенной "Партии регионов", который способствовал вооруженной агрессии России.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, мужчина был задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний экс-нардеп пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

По данным следствия, в 2020 году он стал депутатом городского совета Бахмута от запрещенной "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Видео дня

"После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и "перерегистрировал" собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения", - отмечается в сообщении.

Сам же депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в удаленном режиме.

"Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов". Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, которые воюют против Украины", - подчеркнули в СБУ.

Кроме того, отметили в Службе, мужчина публично оправдывал вооруженную агрессию России, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграмм-каналов. Впоследствии он решил сбежать за границу.

Так, во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его преступных действий.

Сейчас депутату сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Также решается вопрос о дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Владиславе Лукьянове.

Судьба других предателей

Как сообщал УНИАН, ранее соратника ликвидированного в России предателя Украины Ильи Кивы приговорили к 15 годам заключения. Российский агент действовал в Днепропетровской области, в частности шпионил за комплексами противовоздушной обороны.

Злоумышленник входил в ближайшее окружение Кивы и возглавлял в Днепре общественное объединение, которое было подконтрольно запрещенной партии "ОПЗЖ".

Вас также могут заинтересовать новости: