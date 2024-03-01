Осужденный также возглавлял в Днепре общественное объединение, подконтрольное запрещенной ОПЗЖ.

Соратника недавно ликвидированного в России предателя Украины Ильи Кивы приговорили к 15 годам заключения.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, российский агент действовал в Днепропетровской области, в частности шпионил за комплексами ПВО.

"Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия. Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, подконтрольное запрещенной партии ОПЗЖ", - отмечается в сообщении.

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По данным СБУ, вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения РФ для проведения подрывной деятельности в пользу оккупантов. Злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинской ПВО вблизи областного центра.

Сотрудники СБУ задержали вражеского пособника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года.

Как установило расследование, осужденным является местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с Кивой. После 24 февраля 2022 года мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Ликвидация Ильи Кивы в России - детали

6 декабря в Подмосковье из стрелкового оружия был ликвидирован предатель Илья Кива. Источник УНИАН в СБУ тогда отметил, что он был одной из приоритетных целей для уничтожения, операция по его ликвидации готовилась длительное время.

Впоследствии информированный источник в общении с УНИАН отметил, что среди ликвидированных спецслужбой, в частности, и российский террорист и пропагандист Владлен Татарский. Телеграмм-канал "Кровная месть" распространил видео, в котором человек, который называет себя "Генералом Кровной Мести", отметил, что на счету СБУ также ликвидация генпрокурора т. н. "ЛНР" Сергея Горенко, депутата-террориста из "ЛНР" Олега Попова и других врагов Украины.

Также сообщалось, что СБУ работала на Херсонском и Запорожском направлениях - речь идет об отравлении "губернатора" Херсонщины Владимира Сальдо, покушении на предателя Олега Царева, террориста и убийцу Захара Прилепина, "министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета.

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